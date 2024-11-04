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HAKAN BAŞOĞLU KİMDİR? Halfeti Belediyesine kayyum atanan Hakan Başoğlu nereli, kaç yaşında? Mesleki kariyeri...

İçişleri Bakanlığı terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partisi’ne mensup belediyelere yönelik harekete geçti. Bu kapsamda Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:07
HAKAN BAŞOĞLU KİMDİR? Halfeti Belediyesine kayyum atanan Hakan Başoğlu nereli, kaç yaşında? Mesleki kariyeri...

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CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile yaptığı sayısız görüşmenin ardından tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası Batman, Mardin ve Halfeti'ye de kayyum haberi geldi.

HAKAN BAŞOĞLU (Takvim Foto Arşiv)HAKAN BAŞOĞLU (Takvim Foto Arşiv)

HALFETİ'YE DE KAYYUM ATANDI

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hüküm giyen Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da görevden alındı.

Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Halfeti'ye atanan kayyumla ilgili açıklaması şu şekilde;

3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet KARAYILAN'ın

a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle;

Mehmet KARAYILAN'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan BAŞOĞLU Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.11.2024

HAKAN BAŞOĞLU (Takvim Foto Arşiv)HAKAN BAŞOĞLU (Takvim Foto Arşiv)

HAKAN BAŞOĞLU KİMDİR?

Hakan Başoğlu Halfeti Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

Yaşı, nereli olduğu hakkında resmi kaynaklarda bilgiler bulunmamaktadır.

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