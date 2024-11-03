Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

Çorum'un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.
Çorum'un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Çorum Valisi Çalgan facia hakkında yaptığı açıklamada "1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var" dedi.
Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.
PATLAMA ANININ EN NET GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde sokaktaki vatandaşların canlarını son anda kurtardığı görülüyor.