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Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

Çorum'da bulunan 5 katlı binada şiddetli bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:54 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:45
Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

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Çorum'un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi

Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.

Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)

ACI HABER GELDİ

Çorum Valisi Çalgan facia hakkında yaptığı açıklamada "1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var" dedi.

Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü (İHA)

Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.

Patlama anı güvenlik kamerasında (A Haber canlı yayın) Patlama anı güvenlik kamerasında (A Haber canlı yayın)

PATLAMA ANININ EN NET GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da yaşanan bina patlamasını görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde sokaktaki vatandaşların canlarını son anda kurtardığı görülüyor.

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Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
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