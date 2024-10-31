Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’yi resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)

İKİLİ VE HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek. Ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.