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Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, Faye'yi Külliye'nin girişinde karşıladı. İki lider önce baş başa ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:01 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:21
Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’yi resmi törenle karşıladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Türkiye'de



MEVKİDAŞINI KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Faye'yi Külliye'nin girişinde karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)

Karşılama sonrası önce Senegal ardından Türkiye'nin milli marşı okundu.

BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİLER
İki lider heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra basın mensuplarına poz verdiler.

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)

İKİLİ VE HEYETLERARASI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek. Ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Ekran görüntüsü)

Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği de verecek.

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