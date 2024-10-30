CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklandı. Özer, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özer'in sevk yazısına göre, PKK'lı Kaya ailesinin aile büyüğünün vefatı nedeniyle taziye telefonu açtığı ve görüşmede "sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği tespit edildi.

Özer'in ifadesinde ise, terör örgütü liderlerinden Remzi Kartal ile bağlantıları, terör mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek meblağlarda para transferlerini hatırlamadığı ifade ettiği öğrenildi.

Özer'in, PKK'lı Kaya ailesinin aile büyüğünün vefatı nedeniyle M.Kaya isimli birine yaptığı taziye telefonunda "sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" ifadesini kullandığı belirlendi. Kaya ailesinden T.Kaya'nın PKK üyeliğinden 19 yıl 7 ay hapis cezası aldığı, İ.Kaya'nın ise terör örgütüne üyelik suçundan hükümlüyken 2024 yılında tahliye edildiği ve diğer bir aile üyesi İ.Kaya'nın da 28 Nisan 2024'te Suriye'den yasadışı yollarla PKK üyeleri ile Türkiye'ye giriş yaparken yakalandığı öğrenildi.

ÖZER'İN PARA HAREKETLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan Ahmet Özer'in para hareketleri de dikkat çekti. Özer'in hesabına 29 ayrı işlemle toplamda 482 bin lira para girişi olduğu belirlendi. Hesabına para gönderen işletme sahiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne üye olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçları kapsamında işlem gördüğü tespit edildi. Ayrıca, bu kişilerin terörist cenazelerine katıldıkları da ortaya çıktı.

Ahmet Özer'in hesabına 29 Mart 2023 tarihinde 40 bin dolar (o dönemdeki kurla 1.289.480,00 TL) para gönderildiği belirlendi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERLE 14 İRTİBAT

Özer'in PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olarak adli kaydı bulunan 694 kişiyle iletişim kurduğu, bu kişilerden 47'sinin terör suçları nedeniyle arandığı ve 5'inin halen terör suçlarından tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, Ahmet Özer'in uluslararası GSM hatları üzerinden terör suçlarından aranan 3 teröristle irtibat halinde olduğu belirlendi. Bu kişilerden biri, PKK/Kongra-Gel eş başkanı ve KCK yürütme konseyi üyesi olan, İçişleri Bakanlığı tarafından terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Remzi Kartal olduğu tespit edildi.

Özer'in, Remzi Kartal ile Belçika menşeli GSM hattı üzerinden 29-30 Ağustos 2015 tarihlerinde toplam 14 kez iletişim kurduğu anlaşıldı.

HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYORMUŞ!

Ahmet Özer'in 2016 yılında yayımlanan "Dağ Sancısı" adlı kitabında, İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç teröristin yaşam hikayeleri anlatıldığı ortaya çıktı. Özer, kitapta "gerilla komutanı" olarak tanımladığı "Şervan" karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini övücü bir şekilde hikayeleştirdi.

Özer'in belediyedeki makam odasında bulunan bir dergide, 2016 yılında Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonları sırasında öldürülen terörist Hakan Arslan'ın cenazesinin babası tarafından teslim alındığı anı temsil eden bir görselin yer aldığı tespit edildi.

Kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde, Ahmet Özer'in terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.