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CHP'li Ahmet Özer'in PKK'lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: "Değerli evlat" dediği bombacı çıktı

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği ve seçim sonrası belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü mensubu 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Bu gelişmeler sonrası Esenyurt Belediye Başkanı’nın PKK ile bağlantısı araştırılmaya başlandı. Soruşturmasındaki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 01:19
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmıştı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr foto arşiv/ ekran görüntüsü)CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr foto arşiv/ ekran görüntüsü)

695 PKK'LI İLE İRTİBAT HALİNDEYDİ: TUTUKLANDI
Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemleri sona eren Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

DETAYLAR A HABER EKRANLARINDAN AKTARILDI
Bu gelişmeler sonrası Ahmet Özer hakkındaki suçlamaları ve iddiaları merak etti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Esenyurt Belediye Başkanı'nın terör soruşturmasında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Diyarbakır'da bir cezaevinde yapılan aramada bir evrak ele geçiriliyor. Başkan dediği Abdullah Öcalan ve kendisini ziyaret eden heyet arasındaki bir görüşme. Bu belge 2023 yılında fezlekeye giriyor. Bu olaylar Ahmet Özer'in seçimlere girmesinden önce oluyor. Diyarbakır polisi buluyor bunu ve başsavcılığa gönderiliyor. 9 Temmuz 2024'de açılan bir soruşturma söz konusu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)
Bu belgelerin üzerine Mersin Başsavcılığı Özer'in telefonlarını dinlemeye alıyor. Dinlemede bir konuşma dikkat çekiyor. Ahmet Özer, Mehmet Kaya ile görüşüyor. Kaya'nın annesi vefat etmiş ve konuşmada Özer, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" diyor. Evlatlardan biri Mehmet Kaya ama diğerleri kim?

"DEĞERLİ" DEDİĞİ KİŞİ PKK BOMBACISI!
Değerli dediği kişilerin PKK'nın bombacıları olduğu ortaya çıkıyor. İbrahim Kaya kardeşi ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giyiyor. Diğer kardeş Tahirhan Kaya terör örgütü PKK'nın bombacı militanı, kuzey ırak kamplarında bomba eğitimi almış ve 2011 yılında eylem öncesi patlayıcı maddeler ile yakalanıyor. Bir diğer kardeş ise İsmail Kaya Suriye'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan örgüt mensupları ile geçmeye çalışırken yakalanıyor ve bomba yapımı, devreye sokulmasıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili bilgilerin yer aldığı dijital malzemeler ele geçirildi. Yani bu 'değerli kardeşlerin' hepsi PKK mensubu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ahmet Özer terör suçlarından adli kaydı olan 694 kişi ile iletişim sağlıyor. Bu şahıslardan 47'si firari, 5'i ise terör suçlarından cezaevine girmiş. Bir Belçika numarası ile 14 kez irtibatı tespit ediliyor. Bu kişi ise terör örgütünün Avrupa temsilcisi Remzi Kartal. PKK'dan 5 tane elebaşı sayılsa ilk 5'inde Remiz Kartal bulunur. Soruşturma yeni ama HTS kayıtları eskiye dönük. 2023 sonundan 2024 başına kadar dinlendi ve eskiye dönük tapeler ortaya çıktı.

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