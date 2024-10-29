Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 101. yılında 2 gündür büyük gurur ve coşku ile kutlanıyor. Kutlamalarda TUSAŞ'a yönelik yapılan terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımız da unutulmadı.
Her 29 Ekim günü, göğsümüzü kabartan eser ve hizmetlerin hayata geçirilmesiyle kutlamaların çok daha da anlamlı hale geldiği görüldü.
Cumhuriyet'in yüzüncü yılına doğru giderken açılan Marmaray, Atatürk Kültür Merkezi ve banttan indirilen TOGG, yıl dönümlerini adeta taçlandırdı.
Cumhuriyet yürüyüşü (AA)
MARMARAY AÇILDI
29 Ekim 2013 tarihinde yüzlerce yıllık bir hayal olan Marmaray projesi hayata geçirildi. 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray, hem trafiği rahatlattı hem de kolay ve konforlu ulaşımı hizmete sundu.
Marmaray (AA)
28 seferin yapıldığı Marmaray, açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuyu taşıdı.
Marmaray, çeşitli gruplar tarafından birçok kez mahkemeye verilmiş ve engellenmek istenmişti.
İSTANBUL HAVALİMANI HİZMETE ALINDI
Dünyanın en gelişmiş şehirleri arasında gösterilen ve Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2018'de hizmete alındı. 42 aylık rekor bir inşaat süresi sonunda başarıyla tamamlanan havalimanı aradan geçen 5 yıllık süreçte, toplamda 250 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.
İGA İstanbul Havalimanı'ndan Ocak 2024 itibarıyla dünyanın 315 noktasına uçuş imkanı sağlarken tüm fazların tamamlanmasının ardından yılda 200 milyon yolcu 300'den fazla destinasyona uçuş imkânına sahip olacak.