Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı

İstanbul Havalimanı (AA)

Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ve tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasıyla yolcularına hizmet veren ve jeopolitik konumu gereği uluslararası bir bağlantı merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı, güncel durumda ana terminal binası, üç bağımsız pist, hava kontrol kulesi ve destek tesisleriyle hizmetlerini sürdürmektedir.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NE DE KARŞI ÇIKTILAR

Cumhuriyetin yıl dönümünde kazandırılan bir başka eser ise Atatürk Kültür Merkezi oldu. 12 Nisan 1969 yılında açılan 27 Kasım 1970 tarihinde çıkan büyük yangınla neredeyse kullanılmaz hale gelen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, onarılarak 6 Ekim 1978 tarihinde tekrar hizmete alınmıştı.

6 Kasım 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yeniden yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezinin projesini kamuoyuyla paylaştı. Çoğu ideolojik ve sudan gerekçelerle merkezin yapımına karşı çıktı. Bütün engelleme çabalarına rağmen 29 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir açılış töreni ile hizmete alındı.