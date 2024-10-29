Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek ve orada tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evinde gerçekleştirilecek resepsiyona, siyasiler, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde katılımcının iştirak etmesi planlanıyor.

SOLOTÜRK İSTANBUL'DA TÜRK YILDIZLARI İZMİR'DE

23 Ekim'de Ankara'da Türk savunma sanayinin gözdesi TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle bazı illerde yapılması planlanan konser ve eğlence programları iptal edilirken, diğer etkinlikler planlandığı gibi yapılacak. Kutlamalar kapsamında başkent Ankara'da geçit töreni gerçekleştirilecek. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirilecek. İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu başta olmak üzere birçok etkinlik icra edilecek.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 101. YILINI KUTLUYOR

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde yerini aldı.