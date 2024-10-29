Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde Edirne'den Kars'a coşkuyla kutlanıyor. AHaber CANLI YAYIN İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'deki törene katıldı. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. (Ekran görüntüsü) Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı:



Bölgemizde sınırların yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istenen bir dönemde vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Kardeşlik ruhu bu süreçte bize rehberlik etmekte.

ANITKABİR'İN ARDINDAN KÜLLİYE'YE GEÇECEK

Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek ve orada tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evinde gerçekleştirilecek resepsiyona, siyasiler, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde katılımcının iştirak etmesi planlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk (AA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ 101. YILINI KUTLUYOR

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde halen yanmaya devam ediyor. Yeni Türk devletinin varlığı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile tescillendi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa yürüttü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu. 27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da soruna acil bir çözüm gerektirdi. "YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ"

Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için Latife Hanım'a bir sofra hazırlattı.