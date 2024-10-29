2024’te ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihlerde olacak? MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

1. dönem ara tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belli oldu. Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken, Kasım ara tatili ile beraber okullar ne zaman kapanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 9 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için ders zili yeniden çalmıştı. Okullarda eğitim öğretim devam ederken gözler Kasım ara tatiline çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatile kaç gün kaldı? İşte, Kasım ara tatili tarihleri ve merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Merak edilen ve sıklıkla araştırılan birinci dönem ara tatil 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlayacak. MEB takvimine göre okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Öte yandan hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 günlük tatil yapmış olacak. Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim nasıl olacak?
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