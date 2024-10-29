SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları: İşte iptal edilen vapur seferleri

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:29
İstanbul Boğazı’nda yat yarışları: İşte iptal edilen vapur seferleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

BOĞAZ YEREL DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası (Ekran görüntüsü AA)Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası (Ekran görüntüsü AA)

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA