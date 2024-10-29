İBB 2024 burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru ekranı ve takvimi...

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kabul edildi. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Peki İBB burs başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte habere ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz ay kabul edilen başvuruların ardından sonuçlar merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun Aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gönderilen SMS ile bilgilendirilecek. Öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
2024 İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
2024- 2025 dönemi İBB burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS yoluyla bilgilendirilecekler.