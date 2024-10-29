İBB 2024 burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru ekranı ve takvimi...

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kabul edildi. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Peki İBB burs başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte habere ilişkin detaylar...