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Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:34 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:45
Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Kabine bugün toplanıyor!

Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI

Kabinenin ana gündem maddesi terörle mücadele oluşturacak. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısı kabinede değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek altında tutulacak. Özellikle 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısı kabinede değerlendirilecek. Terör saldırısı sonrasında başlatılan hava harekatının çıktıları ele alınacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

Kabine bugün toplanıyor! Hangi konular ele alınacak?

Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)

YENİDOĞAN ÇETESİ
İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edildi. "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının ardından Meclis düğmeye bastı. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeteye ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Yenidoğan çetesine yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı ʺEsmaʺ okulunu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi. (AA/27 Ekim 2024)İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı ʺEsmaʺ okulunu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi. (AA/27 Ekim 2024)

GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN SALDIRISI
Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak. Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlarda ele alınacak.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ
Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

Gıda denetim görevlisi (AA)Gıda denetim görevlisi (AA)

HİLELİ GIDA KONUSU MASADA
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Sabah'tan Fatma Göksu'un haberine göre, kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM
Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da kabinede gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

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