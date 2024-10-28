ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Boğazı 'nda gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı (AA/Arşiv)

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Seferi askıya alınan hatlar:

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı