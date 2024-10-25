MİT SİHA'LARLA VURDU MİT de terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktaları hedef aldı. MİT operasyonlarında, Bayraktar TB2 gibi yerli üretim SİHA'lar aktif görev aldı. Terörle mücadele operasyonlarında uçaktan, karadan ve denizden atış imkanı sunan SOM füzeleri de güvenlik kuvvetlerinin önemli destekçilerinden oluyor. Suriye ve Iraktaki terörle mücadele operasyonlarında 30 saniye içinde göreve hazır olabilen ve 1 dakika içinde 6 top atışı yapabilen Fırtına obüsleri Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.

MSB DUYURDU: HEM IRAK HEM SURİYE!

MSB'den peş peşe yapılan açıklamalarda ise hem Irak'ta hem de Suriye'de terör örgütüne darbe vurulduğu belirtildi.

MSB'nin açıklaması şu şekide:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

MSB Irak'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"