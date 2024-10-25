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TUSAŞ'a hain saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedef vuruldu! MSB açıkladı: Çok sayıda terörist etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim'de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefin vurulduğunu bildirdi. Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da hem Irak hem de Suriye'de çok sayıda teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:00
TUSAŞ’a hain saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedef vuruldu! MSB açıkladı: Çok sayıda terörist etkisiz!

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Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefin vurulduğunu bildirdi.

TUSAŞ saldırısı sonrası teröre ağır darbe!

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Terör hedefleri böyle vuruldu. Irak Gare Cephane deposu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Terör hedefleri böyle vuruldu. Irak Gare Cephane deposu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)


Açıklamada, "MİT, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edecektir." denildi.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

YERLİ VE MİLLİ SİHALAR KULLANILDI
Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor. HGK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarda öncelikli tuttuğu sivillere zarar vermeme ilkesine önemli katkı sunuyor. HGK'lar Lazer Arayıcı Başlık kullanılması durumunda hareketli hedeflere karşı da etkin kullanılabiliyor.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

MİT SİHA'LARLA VURDU
MİT de terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktaları hedef aldı. MİT operasyonlarında, Bayraktar TB2 gibi yerli üretim SİHA'lar aktif görev aldı. Terörle mücadele operasyonlarında uçaktan, karadan ve denizden atış imkanı sunan SOM füzeleri de güvenlik kuvvetlerinin önemli destekçilerinden oluyor. Suriye ve Iraktaki terörle mücadele operasyonlarında 30 saniye içinde göreve hazır olabilen ve 1 dakika içinde 6 top atışı yapabilen Fırtına obüsleri Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.

MSB DUYURDU: HEM IRAK HEM SURİYE!
MSB'den peş peşe yapılan açıklamalarda ise hem Irak'ta hem de Suriye'de terör örgütüne darbe vurulduğu belirtildi.

MSB'nin açıklaması şu şekide:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

MSB Irak'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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