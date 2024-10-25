TUSAŞ’a hain saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedef vuruldu!

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

YERLİ VE MİLLİ SİHALAR KULLANILDI

Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. 28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor. HGK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarda öncelikli tuttuğu sivillere zarar vermeme ilkesine önemli katkı sunuyor. HGK'lar Lazer Arayıcı Başlık kullanılması durumunda hareketli hedeflere karşı da etkin kullanılabiliyor.

MİT SİHA'LARLA VURDU

MİT de terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktaları hedef aldı. MİT operasyonlarında, Bayraktar TB2 gibi yerli üretim SİHA'lar aktif görev aldı. Terörle mücadele operasyonlarında uçaktan, karadan ve denizden atış imkanı sunan SOM füzeleri de güvenlik kuvvetlerinin önemli destekçilerinden oluyor. Suriye ve Iraktaki terörle mücadele operasyonlarında 30 saniye içinde göreve hazır olabilen ve 1 dakika içinde 6 top atışı yapabilen Fırtına obüsleri Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.