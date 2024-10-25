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TUSAŞ saldırısında yaralanan 7 özel harekat polisi taburcu edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi. Saldırıda kimsenin rehin alınmadığını belirten Yerlikaya, "730 jandarma ve polis birimi olaya müdahale etti." ifadelerini kullandı. Kadın teröristin yaralandıktan sonra kendini patlattığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tuvalette sıkışan erkek teröristin ise saat 16.40'da çıkış olmayacağını anlayınca kendini imha ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:13
TUSAŞ saldırısında yaralanan 7 özel harekat polisi taburcu edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

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Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var.

KADIN TERÖRİST KENDİN PATLATTI
Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52'de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.

17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40'da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

REHİNE OLAYI YAŞANMADI
Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

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