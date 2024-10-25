MEB takvimi duyurdu: 2024’te ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihlerde olacak? MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

1. dönem ara tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belli oldu. Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken, Kasım ara tatili ile beraber okullar ne zaman kapanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 9 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için ders zili yeniden çalmıştı. Okullarda eğitim öğretim devam ederken gözler Kasım ara tatiline çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatile kaç gün kaldı? İşte, Kasım ara tatili tarihleri ve merak edilenler...