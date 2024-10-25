Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: "Yapacağız dersek, yaparız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Hatay 'da 26 Ekim'de (yarın) 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.





130 BİN 170'E YÜKSELECEK



Deprem bölgesinde 130 bininci konut ve işyeri yarın teslim ediliyor. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.