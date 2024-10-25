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Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: "Yapacağız dersek, yaparız"

Hatay’da depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'de anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 23:09
Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: Yapacağız dersek, yaparız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 26 Ekim'de (yarın) 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.



130 BİN 170'E YÜKSELECEK

Deprem bölgesinde 130 bininci konut ve işyeri yarın teslim ediliyor. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek.

Hataylı depremzedeler yuvalarına kavuşuyor: ''Yapacağız dersek, yaparız''

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.



Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

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