TUSAŞ’a saldıran PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU: ALİ ÖREK VE MİNE SEVJİN ALÇİÇEK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini kamuoyuna açıkladı.

Saldırıda 1'i taksici 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaşımız şehit oldu. Saldırganla ise etkisiz hale getirildi.

Saldırıda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, PKK'lı Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edilirken, ikinci teröristin ise PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu duyuruldu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Ali Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliğini açıkladı (X)

KADIN TERÖRİST HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

Öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in geçmişte HDP Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

Terörist Mine Sevjin Alçiçek (X)

Alçiçek'in 2015 yılında HDP ilçe başkanlığı yaptığı o dönem basına yansıyan haberlerle de tescillendi.

Ortaya çıkan bu gerçek HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bağların bir kez daha gözler önüne serdi.