SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TUSAŞ'a saldıran PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

Terör örgütü PKK, Türk savunmasının kalbi TUSAŞ'a saldırdı. Saldırda 5 kişi şehit olurken teröristler etkisiz hale getirildi. TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda etkisiz hale getirilen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in daha önce HDP Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:16
TUSAŞ’a saldıran PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör örgütü PKK dün (23 Ekim) Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a hain bir saldırı düzenledi.

Saldırıda 1'i taksici 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaşımız şehit oldu. Saldırganla ise etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU: ALİ ÖREK VE MİNE SEVJİN ALÇİÇEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini kamuoyuna açıkladı.

PKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdıPKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdı

Saldırıda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, PKK'lı Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edilirken, ikinci teröristin ise PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu duyuruldu.

Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞa saldıran Rojger kod adlı PKKlı Ali Örekin skandal paylaşımlarıTakvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞa saldıran Rojger kod adlı PKKlı Ali Örekin skandal paylaşımları

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Ali Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliğini açıkladı (X)Ali Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliğini açıkladı (X)

KADIN TERÖRİST HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI
Öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in geçmişte HDP Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

Terörist Mine Sevjin Alçiçek (X)Terörist Mine Sevjin Alçiçek (X)

Alçiçek'in 2015 yılında HDP ilçe başkanlığı yaptığı o dönem basına yansıyan haberlerle de tescillendi.

Ortaya çıkan bu gerçek HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bağların bir kez daha gözler önüne serdi.

SON DAKİKA