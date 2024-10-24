Terör örgütü PKK dün (23 Ekim) Ankara'da savunmanın kalbi TUSAŞ'a alçak bir saldırı düzenledi.
5 şehit verdiğimiz saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İSTANBUL'DA GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANIYOR
Saldırı sırasında BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Başkan Erdoğan Türkiye'ye dönüşünde güvenlik zirvesini topladı.
TOPLANTI HAVALİMANINDA
Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına Başkan Erdoğan liderlik ediyor.
KİMLER KATILIYOR?
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılıyor.
"ALÇAK SALDIRI, KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLEDİ"
Başkan Erdoğan bugün, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.
Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde konuştu (AA)
Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." diye konuştu.