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Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan "kararlılık" mesajı: "Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz"

TUSAŞ, şirketin Ankara Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:17
Terör saldırısına sonrası TUSAŞ’tan kararlılık mesajı: Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan ʺkararlılıkʺ mesajı (Ekran görüntüsü/TUSAŞ internet sitesi)Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan ʺkararlılıkʺ mesajı (Ekran görüntüsü/TUSAŞ internet sitesi)

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

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