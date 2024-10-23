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Zahide Güçlü kimdir? TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü kaç yaşında, nereliydi? Eşinin gönderdiği çiçeği almak için...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde meydana gelen terör saldırısında bir kayıp yaşandı. Saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü şehit oldu. Çalışmaları ve başarılarıyla dikkat çeken Güçlü’nün genç yaşta hayatını kaybetmesi derin üzüntüye yol açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:39
Zahide Güçlü kimdir? TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü kaç yaşında, nereliydi? Eşinin gönderdiği çiçeği almak için...

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Zahide Güçlü, TUSAŞ bünyesinde önemli projelerde görev yapmış bir makine mühendisiydi. Hayatını bilime ve havacılık teknolojilerine adamış olan Güçlü'nün, nereli olduğu ve yaşı gibi detaylar merak ediliyor.

ŞEHİT ZAHİDE GÜÇLÜ KİMDİR?

TUSAŞ'ta başarılı bir kariyer yürüten Zahide Güçlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Güçlü'nün, saldırı anında eşinin gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için tesisin girişine indiği sırada teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide GüçlüTUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLANLARIN KİMLİKLERİ

🔹Makine Mühendisi Zahide Güçlü
🔹TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz
🔹 Kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun
🔹Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan
🔹Taksi şoförü Murat Arslan

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