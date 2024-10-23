TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların isimleri açıklandı

Kahramankazan'da bulunan Türkiye'nin strajik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör saldırısında şehit olanların kimlikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Zahide Güçlü (DHA)

DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin ona çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada terör saldırısına uğradığı belirtildi. Olayda ağır yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.