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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların isimleri açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belirlendi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 01:24 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 02:10
TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların isimleri açıklandı

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Kahramankazan'da bulunan Türkiye'nin strajik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör saldırısında şehit olanların kimlikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Zahide Güçlü (DHA)Şehit Zahide Güçlü (DHA)

DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin ona çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada terör saldırısına uğradığı belirtildi. Olayda ağır yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (DHA)Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (DHA)

ANKARA'da, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı ve yakınları taziyeye geldi. Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki Erdoğan'ın evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Şehit Cengiz Coşkun (DHA)Şehit Cengiz Coşkun (DHA)

Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun'un Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Ailesinin uzun süredir Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Diş hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz adında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği bildirildi.

TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların isimleri açıklandı

Şehit taksici Murat Arslan (DHA)Şehit taksici Murat Arslan (DHA)

TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuğu olduğu öğrenildi.

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