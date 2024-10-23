TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ

VAR GÜCÜYLE HAYKIRDI

Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.