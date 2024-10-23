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TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralıların olduğu saldırı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye esnasında ise bir TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 03:39 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 03:59
TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

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Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı.

Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristin en net görüntüsü. (Takvim.com.tr)Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristin en net görüntüsü. (Takvim.com.tr)

Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı.

TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ (İHA)Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ (İHA)

SALDIRI SONRASI TUSAŞ ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi.

TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺSaldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ

VAR GÜCÜYLE HAYKIRDI
Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

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