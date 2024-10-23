TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı.
Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı.
Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı.
SALDIRI SONRASI TUSAŞ ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi.
VAR GÜCÜYLE HAYKIRDI
Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.