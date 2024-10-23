Terör saldırısı sonrası önce çalışanı sonra TUSAŞ açıkladı: "Hainlere inat daha fazla çalışacağız"

TUSAŞ'TAN "KARARLILIK" MESAJI: "ARA VERMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( TUSAŞ ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

VAR GÜCÜYLE HAYKIRDI Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan ʺkararlılıkʺ mesajı (Ekran görüntüsü/TUSAŞ internet sitesi)

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."