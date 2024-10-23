"Siyasi partilerden TUSAŞ'a düzenlenen saldırıya ilişkin ortak tepki

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını şiddetle kınadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA) CHP'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Diyarbakır'daki canlı yayında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını öğrendiği ve saldırıyı lanetlediği ifade edildi. Özel, MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelerek saldırıyı değerlendirdi ve bu çerçevede MYK'nin acil olarak Ankara'da toplanmasına karar verildi. Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya geçerek TUSAŞ saldırısı gündemiyle düzenlenecek toplantıya katılacak. Ayrıca, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararlaştırıldı. Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de terör saldırısıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.