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"Siyasi partilerden TUSAŞ'a düzenlenen saldırıya ilişkin ortak tepki

Türkiye'nin en stratejik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak saldırıya siyasi partilerden tepki yağdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristlerin hesaplarının tutmayacağını ifade ederken, CHP partisini olağanüstü toplantıya çağırdı. DEM Parti ise terör saldırısını kınadı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:03
Siyasi partilerden TUSAŞ’a düzenlenen saldırıya ilişkin ortak tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını şiddetle kınadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

CHP'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Diyarbakır'daki canlı yayında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını öğrendiği ve saldırıyı lanetlediği ifade edildi.

Özel, MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelerek saldırıyı değerlendirdi ve bu çerçevede MYK'nin acil olarak Ankara'da toplanmasına karar verildi. Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya geçerek TUSAŞ saldırısı gündemiyle düzenlenecek toplantıya katılacak. Ayrıca, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararlaştırıldı. Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de terör saldırısıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

DEM PARTİ'DEN TERÖR SALDIRISINA KINAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz.

Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz.

Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz.

Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Siyasi partilerden TUSAŞ’a düzenlenen saldırıya ilişkin ortak tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğraf: AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğraf: AA)

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (Fotoğraf: AA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (Fotoğraf: AA)

BAKAN KACIR: SAVUNMA SANAYİSİ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ANAHTARIDIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Fotoğraf: AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Fotoğraf: AA)

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine hainlerce gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

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