Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a gitti.

Başkan Erdoğan, BRICS için Kazan'a gitti (AA)

Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın Kazan'dan ilk görüntüleri. Fotoğraf:AA





HEYETTE KİMLER VAR?

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.

Başkan Erdoğan Kazan'da

MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayağının tozuyla temaslara başladı. Erdoğan, Kazan'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Kazan'da Maduro ile görüştü (AA)

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

(AA)

"BRICS İLE İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek.

Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.