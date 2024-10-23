INSTAGRAM DONDU MU, ÇÖKTÜ MÜ? 23 EKİM Instagram 24 saatlik hata tespit raporu: 11 bildirim birden geldi!

Son günlerde Instagram kullanıcıları platformda yaşanan aksaklıkların nedenini araştırıyor. 23 Ekim tarihine ait 24 saatlik hata tespit raporuna göre akşam saatlerinde peş peşe sorun kayıtları oluştu. Özellikle saat 18.37'de, 10 farklı sorun kaydıyla uygulama çerçevesinde en büyük aksaklığın yaşanmış olduğu kaydedildi. Peki Instagram dondu mu, çöktü mü? İşte habere ilişkin detaylar ve 24 saatlik hata tespit raporu...

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ERİŞİM ENGELİ Mİ VAR?

Öte yandan Instagram'a yönelik herhangi bir erişim engeli veya kapama kararı alınmadığını belirtmekte fayda var. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama paylaşılmadı. Instagram'a giriş yapamama nedeni bireysel internet ağı gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorunun da olabileceği düşünülüyor. Raporlara bakıldığında ise 22 Ekim öncesinde Instagram'da herhangi bir sorun görünmüyor.