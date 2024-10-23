FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı!

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
YENİ ASYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜLEÇYÜZ GÖZALTINDA
Savcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanarın arasında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de bulunuyor.
GÜLEÇYÜZ'ÜN FETÖ PROPAGANDASI
Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyadan şu skandal ifadeleri kullanmıştı:
"Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun"
Güleçyüz'ün FETÖ propagandası yaptığı paylaşımı