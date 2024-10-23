FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı!

GÜLEÇYÜZ'ÜN FETÖ PROPAGANDASI

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyadan şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun"

Güleçyüz'ün FETÖ propagandası yaptığı paylaşımı