Cehennemlik iblisin hesabı mahşere kaldı! FETÖ’nün Türk ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı... MASAK haşhaşilerin tepesine çöktü

İblis başı Fetullah Gülen , 20 Ekim 2024 saat 21.20 sularında sığındığı ABD'de vatansız olarak geberdi. Gülen'in hayatı Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Dine, devlete, millete ve topluma en büyük zararı verdi. TÜRK EKONOMİSİNE 500 MİLYAR DOLARLIK ZARAR VERDİ Elebaşı Gülen'in ölümü sonrası hain terör örgütünün Türkiye ekonomisine ağır faturası yeniden gündeme geldi.

15 Temmuz ihanet gecesinde tankın gücü halkın gücünü yenemedi (Takvim.com.tr / Arşiv)





FETÖ'nün hükümeti hedef aldığı 17-25 Aralık operasyonları ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla planladığı ancak başarısız sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk ekonomisine maliyeti ağır oldu.

Normal şartlarda bir ülke ekonomisini derinden etkileyebilecek bu iki olaydan sonra Türkiye ekonomisi, uyguladığı başarılı politikalarla hızlı bir şekilde toparlandı. Hükümetin akılcı ve proaktif adımları ile bu iki olayın ekonomide yarattığı hasar hızla giderildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak 2015'teki Büyükelçiler Konferansı'nda, "En mütevazı hesaplamayla 17 ve 25 Aralık darbe girişiminin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar oldu. Eğer başarılı olsaydılar, eğer azmettikleri gibi başbakanı, 'dönemin başbakanı' yapabilselerdi, inanın bu maliyet kat kat fazla olacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin faturasının da 400 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.