SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşananlara ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak!

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 00:49 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 00:49
Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşananlara ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişk,n şu detaylar yer aldı:

"Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB açıkladı: Suriye ve Irak’taki 32 terör hedefi imha edildi
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş
TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ’ın Türkiye için önemi nedir?
FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?
Rams Park’ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg’u 4-3 yendi
TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının şifresi İsrail basınında
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
CANLI | Hizbullah’tan soykırım üssüne füze! İsrail askerlerinden ateşkes resti
Narin Güran’ı 33 dakikada katlettiler! Yeni görüntü ortaya çıktı... Duruşma tarihi belli oldu
Siyasette ’Öcalan’ polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli o ipi odasına astı
FETÖ’de sosyal çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!
Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış
SON DAKİKA