Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşananlara ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişk,n şu detaylar yer aldı:

"Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.