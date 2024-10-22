MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının şifreleri... Mevlüt Karaya anlattı

KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇABASIDIR

Mevlüt Karakaya bu çıkışın 2. çözüm süreci olmadığını belirterek, "Kardeşliği güçlendirme çabasıdır" dedi.

A Haber'e konuşan Karaya şunları söyledi:

Açılım değil, kardeşliği güçlendirme olarak görülmeli.

1 Ekim tarihinde TBMM'nin açıldığı gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli DEM'lilere el uzatmasından bugüne konu hep gündemde kaldı ve hep tartışıldı. Herkes kendi görüşü ve meşrebine göre değerlendirmelerde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI 2. ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİLDİR"

Kimisi bunu '2. Çözüm Süreci' olarak ifade etti kimisi destekledi. Kimi kesimler de karşı tezler öne sürdü. Devlet Bahçeli'nin söylediği son derece açıktır.