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MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının şifreleri... Mevlüt Karaya anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya MHP lideri Bahçeli'nin "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın." çıkışını değerlendirdi. Karakaya, bu durumun 2. çözüm süreci olmadığını belirterek, "Kardeşliği güçlendirme çabasıdır" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:37
MHP lideri Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karaya anlattı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda siyaseti sallayan bir çıkış yaptı.

Bahçeli teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği dönemde söylediği "Her türlü hizmete hazırım" sözlerini hatırlatarak, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin
Devlet Bahçeli'den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM'ye gelsin "terör bitti" desin

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK: TERÖRSÜZ ŞİDDETSİZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM
Bahçeli'nin sözleri siyaseti hareketlendirdi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" diyerek net bir mesaj verdi.

Bahçeli Tarihi bir çıkışa imza attı (AA)Bahçeli Tarihi bir çıkışa imza attı (AA)

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞININ ŞİFRELERİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu çıkışı bir milat olarak niteledi. Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız'ın X paylaşımıFeti Yıldız'ın X paylaşımı

MHP lideri Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karaya anlattı

KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇABASIDIR
Mevlüt Karakaya bu çıkışın 2. çözüm süreci olmadığını belirterek, "Kardeşliği güçlendirme çabasıdır" dedi.

A Haber'e konuşan Karaya şunları söyledi:

Devlet Bahçeli'nin mesajları nasıl okunmalı?

Açılım değil, kardeşliği güçlendirme olarak görülmeli.

1 Ekim tarihinde TBMM'nin açıldığı gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli DEM'lilere el uzatmasından bugüne konu hep gündemde kaldı ve hep tartışıldı. Herkes kendi görüşü ve meşrebine göre değerlendirmelerde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI 2. ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİLDİR"
Kimisi bunu '2. Çözüm Süreci' olarak ifade etti kimisi destekledi. Kimi kesimler de karşı tezler öne sürdü. Devlet Bahçeli'nin söylediği son derece açıktır.

Bu bir açılım değildir kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini güçlendirme gayretidir. Özellikle bölgede yaşanan sorunları bir bütün olarak ele aldığımızda dünya düzenin yeniden kurulmaya çalışıldığı küresel ortamda bu terörle mücadele konusunun bir sona getirilmesi şeklinde olduğunu açık ve net şekilde ifade etti.

Detaylar gelecek...

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