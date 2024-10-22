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Devlet Bahçeli'den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM'ye gelsin "terör bitti" desin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını ifade eden Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi. Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklinde konuştu

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:58 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:12
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM’ye gelsin terör bitti desin

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: ''Teröristbaşı gelsin TBMM'de konuşsun!''


GELSİN TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

TÜRKİYE'NİN SORUNU KÜRTLER DEĞİL BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
DEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

Silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir.

Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM’ye gelsin terör bitti desin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.

TERÖR ELEBAŞI GELSİN KONUŞSUN

Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Gelsin terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.


UMUT HAKKININ ÖNÜ AÇILSIN
Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

CHP Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin, bastığı zemin kırık olduğundan yanlışa düşmesi kaçınılmazdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

UMUT HAKKI NEDİR?
Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

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