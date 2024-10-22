Devlet Bahçeli'den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM'ye gelsin "terör bitti" desin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)
Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.
TERÖR ELEBAŞI GELSİN KONUŞSUN
Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Gelsin terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.
UMUT HAKKININ ÖNÜ AÇILSIN
Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)
Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.
CHP Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin, bastığı zemin kırık olduğundan yanlışa düşmesi kaçınılmazdır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)
UMUT HAKKI NEDİR?
Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.