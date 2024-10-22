Devlet Bahçeli'den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM'ye gelsin "terör bitti" desin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. (AA)

TÜRKİYE'NİN SORUNU KÜRTLER DEĞİL BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

DEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.