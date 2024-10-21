Dilan Polat tahliye sonrası iyice azıttı! Kız kardeşiyle dudak dudağa... Sapkınlığa savcılık ’dur’ dedi

Türkiye son zamanlarda Dilan Polat
, Engin Polat
ve Sıla Doğu
üçlüsünün adının karıştığı skandalları çok sık duyuyor.
Polat çifti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr / Arşiv)
NE DEDİ NE YAPTI...
40 yıl hapis talebiyle yargılanan çift tahliye edildi.
10 aydır tutuklu olan Dilan Polat
, tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım"
dese de verdiği sözü tutmadı.
Dilan Polat Dubai'de başına dolardan taç taktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
YİNE DOLARDAN TAÇ TAKTI
Önce Dubai'de bir açılışta başına dolardan bukleler dizdi sonra da kız kardeşiyle bir eğlence mekanında dudak dudağa poz verdi.
KIZ KARDEŞİYLE DUDAK DUDAĞA
Sınırları zorlayan ikilinin o hallerini görenler neye uğradığını şaşırırken "Kepazeliğin bu kadarı", "Dünyanın çivisi çıktı" yorumları yapıldı.