Dilan Polat tahliye sonrası iyice azıttı! Kız kardeşiyle dudak dudağa... Sapkınlığa savcılık ’dur’ dedi

Dilan Polat Dubai'de başına dolardan taç taktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Önce Dubai'de bir açılışta başına dolardan bukleler dizdi sonra da kız kardeşiyle bir eğlence mekanında dudak dudağa poz verdi.Sınırları zorlayan ikilinin o hallerini görenler neye uğradığını şaşırırken "Kepazeliğin bu kadarı", "Dünyanın çivisi çıktı" yorumları yapıldı.