Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr) 12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin babası o süreci şöyle özetledi: "Bilgi almak için yoğun bakımın kapısında yatıyordum, asla bilgi vermek istemiyorlardı. Çocuğum doğar doğmaz 10 saniye gösterip bakın solunum sıkıntısı çekiyor diye entübe ettiler. Entübenin 2. gününde iyi niyetli bir hemşire oğlumuzun entübe hortumunu çıkardığını söyledi. Doktor bunu hemen reddetti ve hemşireye kızdı. Hastaları yanlış bilgilendirmeyin "Yok öyle bir şey" dedi. Daha sonra bize entübeden 4. gün çıktığını söylediler zor bela epikriz raporunu aldık burada bebeğin 6 gün entübe edildiği yazıyor."

Hayrettin Yıldız (Ekran Görüntüsü) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDEKİ HAYRETTİN YILDIZ RAPORLARINI ÇARPITTI"

Bununla birlikte farklı bir aile de Uzman Doktor Hayrettin Yıldız'ın sağlıklı doğan bebeklerini yoğun bakıma aldığını düşünüyor, ailenin iddiası da bu şekilde, aile savcılığa şikayet başvurusu yaptı. "8.06.24 tarihinde bu hastanede sezaryen doğum yaptık. Gayet sağlıklı doğan oğlumuzu sebepsiz bizden alıp 9 gün kuvözde tuttular. Kavga dövüş aldığımız epikriz raporunun çarpıtıldığını gördük. Doktor Hayrettin Yıldız bu işi organize eden kişilerle birlikte. Çocuk emme refleksi, aglama, düzgün solunum, ne varsa düzgün doğdu, video kayıtları ve dilekçemizle bugün savcılığa ifade verdik."

PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü) Soruşturmada tutuklu bulunan isimlerden birinin teknik takipte Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde yenidoğan doktoru olarak çalışan Hayrettin Yıldız ile konuştuğu iddianamede geçiyor! Tutuklu çete üyesi daha sonra bu konuşmanın detaylarını çete lideri Fırat Sarı'ya aktarıyor. Hayrettin Yıldız'ın hem Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde hem de çetenin en çok bebeği öldürdüğü Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışması aileleri büyük bir sarsıntıya soktu.

PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü) OPERASYONLAR SIRASINDA BEYKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ'Nİ ARIYOR

12 bebeğin ölmesi onlarca bebeğin engelli kalması ailelerin psikolojik çöküntü yaşamasının mimarlarının başında bulunan örgüt lideri Fırat Sarı, baskından sonra apar tapar Hayrettin Yıldız'ı arıyor ve Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne baskın olup olmadığını soruyor.