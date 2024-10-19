Yenidoğan skandalı sonrası Avcılardaki özel hastanenin önünde protesto! Kapılar yumruklandı: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

HASTANE ÖNÜNDE PROTESTO YAPTILAR Bugün, Avcılar'daki özel hastanenin önünde toplanan mağdur aileler, bebeklerinin maruz kaldığı kötü muameleye karşı sessiz kalmadı. Mağdur vatandaşlar, hastanenin camlarını yumrukladı.

Gözyaşları içinde protesto eden bir anne: "Bebeğim bu hastaneye 2 kilo 400 gram olarak yattı, ama taburcu olduğunda 2 kilo 100 gramdı. Süt sağdık, getirdik ama bebeğimize vermediler. Sütümüz çöpe atıldı, üç kez entübe yaptılar bebeğime" dedi. Bu sözler diğer aileleri de etkiledi".

BEBEĞİNİ BAŞKA HASTANEYE SEVK EDEMEDİ Protestolar sırasında, bebeklerini başka hastanelere sevk edemeyen ailelerin yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Bir baba, hastaneden çocuklarını almka için ambulans beklediklerini, ancak ruhsatı iptal edilen hastane yönetiminin bu işlemleri gerçekleştirmediğini anlattı. Konuyla ilgili olarak video çeken şahıs şu ifadelere yer verdi:

"Bebeğimizin sevkinin yapılmasını bekliyoruz. Üzgünüz, sıkıntılıyız. Bir an önce yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz. Kendiniz götürün dediler. Böyle saçma bir şey olmaz. 4 gündür bebek burada. Eğer kendimiz götüreceksek niye bekliyoruz. Bir an önce 112'den buraya ambulans gönderilmesini bekliyoruz" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN