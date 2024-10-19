Yenidoğan çetesini o çökertti: Savcı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği cesur duruş ile kamuoyunun takdirini kazanan Savcı Yavuz Engin'in kim olduğu merak ediliyor. Sağlıklı bebeklerin ölümüne neden olan çeteyi ve bağlantılarını tespit eden Savcı Yavuz Engin, soruşturmanın ilerlemesinde büyük rol üstlendi. Peki, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte konuya ilişkin merak edilenler...