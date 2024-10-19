İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin lideri merak ediliyor. Örgütün liderlerinden Fırat Sarı Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Peki Fırat Sarı kimdir? Çete lideri Dr. Fırat Sarı hangi hastanelerde çalıştı? İşte Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'ya dair çarpıcı detaylar...
Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? Doktor Fırat Sarı hangi hastanelerde çalıştı, nereli?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sağlık skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yenidoğan Çetesi olayında adı geçen çete lideri merak ediliyor. Karanlık çetenin lideri araştırma konusu olurken Fırat Sarı kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Peki Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı? İşte habere ilişkin detaylar...
İÇİNDEKİLER
YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?
Fırat Sarı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden biridir. İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu kayıtlara geçmektedir.
FIRAT SARI KİM?
Sağlık skandalına ilişkin iddianamede adı geçen çete lideri Fırat Sarı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Tıp fakültesinde okuduğu zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yatmıştır. Cezaevi sürecinin ardından okula tekrar dönerek mezun olmuştur. Zorunlu hizmet süresini Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde görev almıştır. Son olarak çete lideri Sarı'nın Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurduğu ve yüzde 100 hisseli sahibi olduğu biliniyor.