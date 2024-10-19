Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? Doktor Fırat Sarı hangi hastanelerde çalıştı, nereli?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin lideri merak ediliyor. Örgütün liderlerinden Fırat Sarı Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Peki Fırat Sarı kimdir? Çete lideri Dr. Fırat Sarı hangi hastanelerde çalıştı? İşte Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'ya dair çarpıcı detaylar...