Mehtap Sayar kimdir? Yenidoğan Bebek Çetesi üyesi Hemşire Mehtap Sayar hangi hastanelerde çalıştı?

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin üyeleri merak ediliyor. Örgütün liderlerinden Fırat Sarı ve örgüt üyesi hemşire Mehtap Sayar Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında. Peki Mehtap Sayar kimdir? Hemşire Mehtap Sayar hangi hastanelerde görev aldı? İşte Yenidoğan Çetesi üyesi Mehtap Sayar'a dair çarpıcı detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) ÇETE ÜYESİ HEMŞİRE MEHTAP SAYAR KİMDİR? İddianamede adı geçen Mehtap Sayar, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan bir örgüt üyesidir. Sayar'ın, şüpheli Hasan Basri G. ile gerçekleştirdiği görüşmede, bebek hastaların tedavisinin uygun olmayan koşullarda yapıldığı, "Mehtap çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?" ve "Yav, öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" şeklindeki kan donduran ifadelerle kayıt altına alındığı belirlendi.