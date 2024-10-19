2024 yılı eğitim takvimine göre, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde. Peki, 2024 yılında ilk ara tatil ne zaman? Kasım ile Nisan ara tatil tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte habere dair merak edilenler...

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2024 MEB TAKVİMİ: İlk ara tatil

Yeni eğitim-öğretim yılıyla beraber öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ilk ara tatil tarihleri ne zaman sorusu olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2024 yılında da öğrenciler için iki ayrı ara tatil planlanmış durumda. Bu tatiller, öğrencilerin derslerine kısa bir mola verip dinlenmeleri için olanak sunuyor. Peki ara tatil takvimi ne? Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Nisan ara tatili ise 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.