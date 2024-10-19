Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ediyor.
EUROFIGTERLAR MASADA
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmede, NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak.
Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.
Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ziyareti kapsamında cumartesi günü İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, şöyle devam etti:
"Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk."
Scholz, göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var." dedi.
Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız." diye konuştu.
Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik." ifadesini kullandı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA) M. Erkut Ayvaz tarafından kaleme alınan "Şansölye Scholz'un Türkiye ziyaretinin anlamı ve Türk Alman ilişkilerinin geleceği" başlıklı makalede Türk Alman ilişkilerinin son durumu ele alındı.
Makaleye göre, Scholz ve Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli hususlar yeniden ele alınacak.
SCHOLZ İSTANBUL'DA
İstanbul'a giden Scholz'un Başkan Erdoğan ile başta Türk-Alman ilişkilerini, ekonomi politikalarını, Ukrayna'daki savaşı, Orta Doğu'daki mevcut durumu, göç meselesini, ekonomi odaklı hususları ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışını ele alması bekleniyor.
İki ülkenin özellikle ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki potansiyeli ve iş birliği imkanlarını daha da geliştirmekten yana oldukları biliniyor.
Her ne kadar bu alanlardaki hedefler öne çıksa da uzun bir süredir güncellenmesi gündemde olan Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının da Türkiye açısından öncelikli hususlar arasında olduğu tahmin edilebilir.
Türkiye'nin Almanya'dan bilhassa savunma alanındaki iş birliği ve somut beklentilerinin de olduğu unutulmamalıdır.
Son günlerde örneğin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının Almanya tarafından engellenmesinin sonlandırılacağına dair sinyaller de söz konusu olmakla birlikte sürecin ilerleyen aşamasının belirleyici olması beklenebilir.
Türkiye ve Almanya arasında farklı politika alanlarında görüş ayrılıklarının devam ettiği de unutulmamalı.
Her ne kadar son zamanlarda diyalog yanlısı bir süreç söz konusu olsa da Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta iki devletli çözüm gibi öne çıkan hususlarda iki ülkenin pozisyon ve politika tercihleri birbirinden farklı olmaya devam ediyor.
Alman hükümetinin kriz bölgelerine yönelik sürdürmekte ısrarlı olduğu son derece tartışmalı tercihleri hem tepkilere yol açıyor hem de dış politikasını inandırıcılıktan daha da uzaklaştırıyor.
İKİ ÜLKE TİCARET HACMİNDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasında 2023'te 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara ulaştırılması hedefi söz konusu.
Ziyarette ele alınması muhtemel bir diğer husus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği, Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye gelmesi beklenen türbinlerin "Alman gümrüğünde bekletilmesi" meselesi.
Almanya'nın Türk fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için gerekli malzeme ve silah satışına onay vermesi bir yaklaşım değişikliğine dair sinyal olarak yorumlanıyor.
ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ MASADA
Özellikle Orta Doğu'daki kriz ve gerilimlerin derinleşmesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerden dolayı NATO'nun öne çıkan bir üyesi olarak Türkiye'nin stratejik önemi daha da belirginleşti.
Almanya'da hükümet sözcüsünün Türkiye'nin Ukrayna meselesinde "önemli bir ortak" olduğunun altını çizmesi, hükümetin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarını sürdürme yaklaşımının özellikle son aylarda toplumda daha az karşılık bulmaya başlaması, başta Alman aşırı sağ ve popülist partilerin güçlenmesine neden oldu.
Bu yüzden Alman hükümetinin, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin başta Türkiye gibi etkili ülkelerle daha yakın iş birliğini öncelediği tahmin ediliyor.
Ayrıca Rusya'nın Avrupa'ya yönelik artan tehdidi ile İran-İsrail geriliminin daha fazla büyümesine dair endişeler de Almanya'nın Eurofighter konusundaki engelleyici tutumunu değiştirmeye yönelmesi ihtimalini güçlendiriyor.
Alman kamuoyunda Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yönelik şimdilik olumlu sinyaller gözleniyor. Buna binaen temkinli bir yaklaşımın göz ardı edilmemesi gerekiyor.
GÖÇ MESELESİ
Eylülde Almanya'nın doğusunda yer alan üç eyaletteki eyalet meclisi seçimlerinde önemli başarılar yakalayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ülke siyasetinde öncelikli siyasi gündemin göç meselesi olmasını sağladı.
Muhalefette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/ CSU) partilerinin aşırı sağcıların söylemlerini giderek normalleştirme eğilimi, hükümette yer alan koalisyon üyesi partilerin de özellikle seçim sürecinde popülist söylem ve adımlara yönelmesine neden oldu.
28 Eylül 2025'te düzenlenmesi planlanan Federal Meclis seçimleri öncesinde federal hükümetin bu konuda Alman kamuoyuna yönelik bazı adımlara yönelmesi muhtemel.