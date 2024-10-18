Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...

İKİ ÜLKE TİCARET HACMİNDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasında 2023'te 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara ulaştırılması hedefi söz konusu.
Ziyarette ele alınması muhtemel bir diğer husus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği, Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye gelmesi beklenen türbinlerin "Alman gümrüğünde bekletilmesi" meselesi.
Almanya'nın Türk fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için gerekli malzeme ve silah satışına onay vermesi bir yaklaşım değişikliğine dair sinyal olarak yorumlanıyor.
ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ MASADA
Özellikle Orta Doğu'daki kriz ve gerilimlerin derinleşmesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerden dolayı NATO'nun öne çıkan bir üyesi olarak Türkiye'nin stratejik önemi daha da belirginleşti.
Almanya'da hükümet sözcüsünün Türkiye'nin Ukrayna meselesinde "önemli bir ortak" olduğunun altını çizmesi, hükümetin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarını sürdürme yaklaşımının özellikle son aylarda toplumda daha az karşılık bulmaya başlaması, başta Alman aşırı sağ ve popülist partilerin güçlenmesine neden oldu.
Bu yüzden Alman hükümetinin, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin başta Türkiye gibi etkili ülkelerle daha yakın iş birliğini öncelediği tahmin ediliyor.
Ayrıca Rusya'nın Avrupa'ya yönelik artan tehdidi ile İran-İsrail geriliminin daha fazla büyümesine dair endişeler de Almanya'nın Eurofighter konusundaki engelleyici tutumunu değiştirmeye yönelmesi ihtimalini güçlendiriyor.
Alman kamuoyunda Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yönelik şimdilik olumlu sinyaller gözleniyor. Buna binaen temkinli bir yaklaşımın göz ardı edilmemesi gerekiyor.
GÖÇ MESELESİ
Eylülde Almanya'nın doğusunda yer alan üç eyaletteki eyalet meclisi seçimlerinde önemli başarılar yakalayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ülke siyasetinde öncelikli siyasi gündemin göç meselesi olmasını sağladı.
Muhalefette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/ CSU) partilerinin aşırı sağcıların söylemlerini giderek normalleştirme eğilimi, hükümette yer alan koalisyon üyesi partilerin de özellikle seçim sürecinde popülist söylem ve adımlara yönelmesine neden oldu.
28 Eylül 2025'te düzenlenmesi planlanan Federal Meclis seçimleri öncesinde federal hükümetin bu konuda Alman kamuoyuna yönelik bazı adımlara yönelmesi muhtemel.