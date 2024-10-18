2024 EGM ve PA bekçi alımları: Hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilir? Başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine alınacak bekçi kadrosuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar gözlerini yeni açıklamalara çevirdi. Ön Sağlık Kontrolü Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek olan alımlara dair merak edilen detaylar ise şöyle...

(Takvim Foto Arşiv)

2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığı ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru kılavuzu için henüz resmi bir duyuru paylaşılmadı. Yeni gelişmeler kurumların resmi sitesi üzerinden yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

🔎Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔎Kamu haklarından mahrum olmamak

🔎Kötü şöhretli olmamak

🔎Memuriyete engeli olmamak

🔎Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

🔎Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

🔎Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

🔎Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış ve katılmamış olmak,

🔎Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(Takvim Foto Arşiv)

EGM bekçilik başvuru ekranına nasıl ulaşılır?

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım ilanının resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

🔴EGM BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI