Muğla alevlere teslim oldu! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için karadan müdahale ederken, bölgeye tankerlerle su taşınıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.30'da başlayan orman yangınına müdahale sürerken, 20.30 sıralarında Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında, bazı evlerin alevlerden etkilendiği öğrenildi.

Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

"EN BÜYÜK YANGIN BURASI"

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

11 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

225 ORMAN PERSONELİ SEVK EDİLDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan yangına 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarını bizzat yönetiyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 4 helikopter de söndürme faaliyetlerine katılacak.

Dalaman Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmıştı. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.