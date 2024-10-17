Denetimli serbestlik, hadım yasası, 4-4 ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 9. Yargı Paketi maddeleri 2024

"Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

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10. YARGI PAKETİ DE YOLDA

10. Yargı Paketinin de kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacağını aktaran Bakan Tunç yeni anayasa ve yargıda düzenlemelere değindi. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını aktaran Adalet Bakanı, kamuoyunda rahatsızlığa neden olan denetimli serbestlik ve iyi hal gibi konulara da değindi:

"Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşullu salıverme süreleri farklılık arz eder. Basit suçlar dediğimiz, özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman 2 yıl, 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da birtakım sorunlara yol açıyor. Burada 2 yılın altında ceza alan, 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği, geçen yasama döneminin 9. Yargı Paketi'ne önerdiğimiz bir husustu."

Bakan Tunç, denetimli serbestlikte düzenlemenin milletvekillerinin değerlendirilmesine sunacağını aktardı.