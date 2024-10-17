Bu hafta Genel Kurul'un çalışmalara başlayacak olması paketin içeriği ve getireceği yenilikler konusunda kamuoyunda merak uyandırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları yasanın nasıl şekilleneceği konusunda ipuçları verdi.
9. Yargı Paketi maddeleri 2024: Denetimli serbestlik, hadım yasası, 4-4 ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
9. Yargı Paketi, Türkiye’nin adalet sisteminde önemli değişiklikler getirecek düzenlemelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalara göre paketin Meclis görüşmelerine yeniden başlanması bekleniyor.
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9. YARGI PAKETİ SON DURUM: GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR!
TBMM Genel Kurul'da görüşülecek konu başlıkları arasında 9. Yargı Paketi de bekleniyor. Ara öncesi Meclis'e gelen ve değerlendirilmeye başlayan düzenlemede cezasızlık algısını ortadan kaldırma hedefleniyor.
İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi gibi başlıklar gündemde. İşte, beklenen maddeler:
YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK İLE GÜNDEMDE!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz hafta AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından yaptığı açıklamada denetimli serbestliğe gelen eleştirilerin dikkate alındığı aktarıldı:
"Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız"
ARABULUCULUK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK!
Meclis arası öncesinde açıklama yapan Bakan Tunç'un arabuluculuk sistemine dair de açıklama da bulunmuştu:
"Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."
TÜRKİYE'YE HADIM YASASI GELECEK Mİ?
AK Parti MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada sorulan soru üzerine hadım yasasına değinildi:
Cinsel suçlara ilişkin 'hadım yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.
BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
10. YARGI PAKETİ DE YOLDA
10. Yargı Paketinin de kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacağını aktaran Bakan Tunç yeni anayasa ve yargıda düzenlemelere değindi. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını aktaran Adalet Bakanı, kamuoyunda rahatsızlığa neden olan denetimli serbestlik ve iyi hal gibi konulara da değindi:
"Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşullu salıverme süreleri farklılık arz eder. Basit suçlar dediğimiz, özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman 2 yıl, 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da birtakım sorunlara yol açıyor. Burada 2 yılın altında ceza alan, 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği, geçen yasama döneminin 9. Yargı Paketi'ne önerdiğimiz bir husustu."
Bakan Tunç, denetimli serbestlikte düzenlemenin milletvekillerinin değerlendirilmesine sunacağını aktardı.
İYİ HAL AÇIKLAMASI
"Bazı suçlar bakımından, özellikle kasten öldürme, kasten yaralama gibi toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar bakımından, hem denetimli serbestliğin uygulanıp, uygulanmayacağı hem de iyi hal indirimleriyle ilgili alternatifli düzenlemeleri hem Merkez Yönetim Kurulumuzun hem Kabinemizin hem de bunu değerlendirecek olan Meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz. Bir kısmını getirdik, getirmek üzere olduğumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nden sonra açıklayacak."
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Sırada Genel Kurul süreci bulunuyor. Bu aşamadan sonra düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek.