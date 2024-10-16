TATİL OLAN İLLER SON DAKİKA: 17 Ekim hangi illerde okullar tatil oldu? Malatya, Şanlıurfa, Tunceli, Adıyaman, Elazığ...

Malatya, 5.9 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Kale ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlarda paniğe yol açan sarsıntının ardından bölgedeki son durum merak ediliyor. Özellikle "Malatya'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin önemli konularından biri haline geldi. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...
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Malatya'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Deprem nedeniyle gözler açıklamalara çevrilmişti. Valilikler tarafından konuya ilişkin son dakika bilgiler geldi.
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6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'ın ağırlıklı olarak hissettiği deprem Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'i etkiledi.
SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
DEPREM SEBEBİYLE 6 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara çıktı.
Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Tunceli, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da tatil edildi.