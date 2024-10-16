Malatya, 5.9 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Kale ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlarda paniğe yol açan sarsıntının ardından bölgedeki son durum merak ediliyor. Özellikle "Malatya'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin önemli konularından biri haline geldi. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...
MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim 5.9'luk deprem nedeniyle yarın okullar tatil mi? Elazığ, Diyarbakır...
Malatya'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Deprem nedeniyle gözler açıklamalara çevrilmişti. Valilikler tarafından konuya ilişkin son dakika bilgiler geldi.
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6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'ın ağırlıklı olarak hissettiği deprem Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'i etkiledi.
SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ
Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınında "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu anlık olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. Yavuz, eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Elazığ'da da okullar 1 gün tatil edildi.