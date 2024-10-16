Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde

Ogün Samast 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde. (Fotoğraf:DHA)

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5'inci duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.