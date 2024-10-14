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Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:58
Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildi

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.

Nobel'in paylaşımı (Sosyal medya)Nobel'in paylaşımı (Sosyal medya)

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?
Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

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